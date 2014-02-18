На Липской "Беркут" преследует митингующих, активно стреляя резиновыми пулями

Как передает корреспондент УНИАН, спецназовцы во время наступления применяют резиновые пули. Люди вынуждены отступать.

«Беркут» продолжает их преследовать, активно ведя стрельбу.

Спецназовцам удалось оттеснить митингующих из дворов домов на углу Институтской и Шелковичной.

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В этих дворах митингующие устроили пункты предоставления скорой медицинской помощи, но на момент наступления “Беркута” удалось эвакуировать раненых из дворов.

На данный момент митингующие баррикадируют входы во дворы, чтобы избежать внезапной атаки спецназовцев.