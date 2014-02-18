Кабмин следует сформировать из антикризисных менеджеров - политолог

Премьер-министром Украины должен стать лишь “камикадзе”, поскольку вывести страну из сложной экономической ситуации возможно лишь благодаря непопулярным шагам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал политический эксперт Андрей Золотарев.

“Выход из этой ситуации возможен лишь путем болезненных и непопулярных мер. Кто сейчас из потенциальных оппозиционных лидеров, «регионалов» заявит, что социальные гарантии будут обнулены, зарплаты будут заморожены, бюджетные дотации в отраслях промышленности, скорее всего, будут радикально урезаны. То есть, на повестку дня нужно выносить массу непопулярных мер, за которые народ готов будет “порвать” кого угодно. Потому в этом и проявляется трусость политиков, которые ради сохранения рейтингов боятся сказать об очевидных вещах: что из ситуации, в которой сегодня находится экономика Украины, безболезненного выхода, к сожалению, уже нет”, - сказал Золотарев.

По его словам, на данный момент в Украине необходимы очень скорые и жесткие решения, принимать которые могут достаточно жесткие личности, которые будут выходцами из частного сектора экономики.

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В то же время политолог Виталий Бала отметил, что Кабмин нужно формировать из антикризисных менеджеров.

«Нужно вводить команду из частного сектора. Это те люди, которые получили хорошее образование, работают в хороших серьезных компаниях. Это уровень заместителя министра, именно там можно абсолютно спокойно найти специалистов, не имеющих политических амбиций», - сказал Балла, добавив, что таких людей в Украине достаточно, и за год-полтора они бы могли стабилизировать ситуацию в экономике.

В свою очередь, социолог Евгений Копатько выразил мнение, что никаких компромиссных фигур во время обсуждения кандидатур на должность премьер-министра не будет. Социолог также считает, что возглавить правительство должен человек, который находится вне политики.

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“Это должны быть люди (премьер и министры - УНИАН), которые принимали бы такие решения, к которым слово «непопулярный» не подходит. Это должны быть жесткие экономические решения. Политика должна уйти из работы Кабмина”, - убежден Копатько.

Как сообщал УНИАН, Николай Азаров ушел в отставку с поста премьер-министра Украины 28 января. Президент должен внести кандидатуру на должность премьера в парламент. Среди вероятных кандидатов называют главу АП Андрея Клюева, и.о. премьера Сергея Арбузова и оппозиционера Арсения Яценюка.

Сегодня лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил, что оппозиция готова взять на себя формирование правительства.