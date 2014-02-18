Руководство ВР дало указание регистрировать все проекты постановлений, касающиеся Конституции - депутат

Руководство парламента дало указание зарегистрировать все проекты постановлений, касающиеся изменений в Конституцию.

Об этом на своей странице в Twitter написал внефракционный народный депутат Юрий Деревянко

«Под давлением улицы дали команду регистрировать все постановления», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня тысячи сторонников Майдана пошли к ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.

Между тем, подходы к Верховной Раде заблокированы усиленными отрядами бойцов спецназначения.

На ул. Институтской и Шелковичной начались столкновения митингующих с правоохранителями.