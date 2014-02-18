Из-за митинга оппозиции в правительственный квартал стянули силы милиции, БТР и два водомета

Также в правительственном квартале очень много милиции, в частности отрядов «Беркута», передает Еспресо.TV. Водометы и БТР находятся неподалеку от Кабинета министров.

Многотысячная колонна активистов Майдана подошла к Верховной Раде. Как передает корреспондент УНИАН, во главе колонны находятся народные депутаты и отряды самообороны.

Митингующие подошли с Майдана Незалежности по улице Институтской, через Крепостной переулок к улице Грушевского, где сейчас пытаются рассредоточиться.

В то же время в Мариинском парке находятся сторонники Партии регионов.

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Из громкоговорителя милиция постоянно призывает активистов Майдана не нарушать общественный порядок и напоминает, что за нарушение законов предусмотрена ответственность.

Напомним, колонна митингующих пошла по улице Институтской. К Мариинскому парку стянули "титушек" и правоохранителей. Оппозиция хочет заблокировать Верховную Раду на пять дней и потребовать возврата к Конституции 2004 года.

«Мы начинаем мирное наступление на парламент с требованием вернуть страну в конституционное русло. Наши юристы проанализировали все решения Конституционного Суда, и уже очевидно, что нет ни одного документа, который подтверждает, что в 2010 году Украина вернулась к Конституции 1996 года. Именно поэтому сейчас нужно утвердить политико-правовые акты, которые констатируют, что Украина живет по Конституции 2004 года», - отметил Тягнибок.

Он подчеркнул, что «затем следует утвердить необходимые изменения в Конституцию, также необходимо заслушать отчет руководства МВД и Генеральной прокуратуры о ходе расследования относительно убийств, пыток, избиения, похищения мирных протестующих и уничтожения имущества активистов по всей стране». «Преступники должны быть наказаны – общество этого требует и не закроет на это глаза! Надеемся, что депутаты из так называемого большинства с пониманием отнесутся к ситуации и голосованием поддержат требования народа», – добавил Тягнибок.