Прокуратура решила «доработать» дело активистки луцкого Евромайдана

Как сообщает Радио Свобода, прокуратура Луцка забрала представление «для доработки». Дело, открытое по статье «хулиганство» против Москвич как организатора акции «Бизнес на крови», прокуроры не закрыли.

Возле помещения Луцкого горрайонного суда проходила акция с требованием закрыть дело против Москвич. Впоследствии акция перешла к стенам прокуратуры Волынской области.

5 февраля Майя Москвич провела «экскурсию» перед учреждениями Луцка, принадлежащих членам Партии регионов. За налепленные наклейки на двери и несколько ведер окрашенной в красный цвет воды правоохранители возбудили уголовное дело, по которому активистке может угрожать 4 года лишения свободы.

Тем временем, прокуратура закрыла уголовное производство по блокированию воинской части внутренних войск МВД в Луцке на улице Лидавской. По этому производству, в деле блокирования проходили около полусотни человек.