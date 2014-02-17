В Черкасской области на железнодорожном переезде поезд протаранил легковой автомобиль
10:58, 17 февраля 2014Политика
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В Черкасском районе Черкасской области 15 февраля около 8.20 на регулируемом железнодорожном переезде Смела – Белозерье Одесской железной дороги грузовой поезд протаранил легковой автомобиль.
В Черкасской области на железнодорожном переезде поезд протаранил легковушку
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области, 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva во время проезда железнодорожного переезда проигнорировал световой и звуковой сигналы на переезде и столкнулся с грузовым поездом №3504.
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В результате ДТП водитель получил многочисленные травмы и был госпитализирован в третью городскую больницу скорой помощи Черкасс. Задержка движения грузового поезда №3504 и дизель-поезда «ст. им. Т.Г.Шевченко – Черкассы» составила 56 минут.
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