Разговор с генпрокурором был трудным, но результативным - Яценюк и Тягнибок

Об этом в воскресенье сообщил глава фракции " Батькивщина" Арсений Яценюк по завершении встречи с генпрокурором Украины Виктором Пшонкой, на которой оппозиция добилась обнародования Генпрокуратурой сообщения, необходимого для вступления в силу с понедельника, 17 февраля "закона об амнистии".

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По словам Яценюка, разговор был "трудным, но результативным", однако оппозиции удалось добиться, чтобы закон об освобождении от наказания участников акций протеста вступил в силу.

Он сообщил , что во время встречи с генпрокурором было принято решение о создании гуманитарной рабочей группы по выполнению этого закона: «Мы хотим четко отследить все уголовные дела, которые должны быть закрыты. Под действие этого закона должны попасть все, кто принимал участие в акциях протеста, чтобы каждый знал, что он защищен, его никто не будет преследовать, он будет освобожден от уголовного преследования».

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Яценюк отметил , что в рабочую группу войдут депутаты всех фракций, представители правоохранительных и силовых структур, чтобы "четко отслеживать исполнение закона".

В свою очередь лидер ВО « Свобода» Олег Тягнибок заявил: «В конце концов удалось выйти на то, что на сайте ГПУ появилось сообщение генпрокурора, которое базируется на соответствующих заявлениях министра внутренних дел и председателя Службы безопасности Украины относительно подтверждения факта осуществления оппозицией всех необходимых шагов для вступления в силу соответствующего закона».

По его словам, «можно констатировать, что «дорожная карта», которая была прописана в законе, выполнена».

«Состоялся очень важный процесс - мы подтверждаем своими действиями, своих активистов не оставляем в беде. Те , кто бок о бок с нами идет на борьбу с режимом , всегда будут защищены. В нашем дальнейшем противостоянии - это очень важный факт. Потому что люди должны понимать: в борьбе за справедливость, честь и свободу мы никого не оставляем» , - добавил он.

Тягнибок акцентировал на том, что «также этот шаг является ответом многим скептикам, которые говорят о том , что не нужно вести никаких переговоров. Ведь даже когда два войска борются друг против друга - рано или поздно они останавливаются и выходят на переговоры».

Лидеры оппозиции сообщили, что «мирный протест будет продолжен: на Майдане, Крещатике, в Октябрьском дворце, Доме профсоюзов, Украинском доме».

Как сообщал УНИАН, сегодня генпрокурор Украины заявил, что никаких препятствий для вступления в силу "закона об амнистии» нет, он вступит в силу 17 февраля.

Таким образом, с понедельника, согласно этому закону, с подозреваемых в совершении массовых беспорядков во время акций Евромайдана снимаются обвинения и закрываются уголовные производства.