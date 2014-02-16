Евромайдановцы ничего не повредили в Тернопольской ОГА за три недели - председатель

Как сообщили УНИАН в пресс - службе ОГА, об этом он сказал сегодня на рабочем месте во время интервью представителям местного государственного телеканала и радио.

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Хоптян также поблагодарил народных депутатов и руководителям оппозиционных партий за принятое решение о разблокировании облгосадминистрации.

«Этот шаг позволит более качественно выполнять обязанности голове, заместителям и всем работникам ОГА для обеспечения и улучшения жизнедеятельности области» , - сказал председатель ОГА.

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Он также утверждает, что разблокирование ОГА является результатом договоренностей власти и оппозиции не только на центральном уровне , но и на уровне области .

«Я четвертый год работаю в должности председателя Тернопольской ОГА. За это время были случаи блокировок и кабинета, и помещений администрации, но каждый раз мы садились за стол переговоров и решали проблемы. И так произошло на этот раз. Несмотря на то, что договоренности и переговоры проводились на центральном уровне, я тоже вел переговоры на местном уровне: с председателем областного совета, с народными депутатами, которые представляют Тернопольщину», - сказал Хоптян.

Как сообщал УНИАН, с 23 января активисты тернопольского Евромайдана совместно с депутатами облсовета круглосуточно находились в помещении областного совета и облгосадминистрации.

Люди в частности хотели встретиться с председателем облгосадминистрации, чтобы побудить его написать заявление об увольнении.

Хоптян с 23 января в свой кабинет в помещении ОГА не приходил, в пресс - службе сообщали, что он работает в кабинетах других структурных подразделений ОГА или в помещении областных организаций.Д

епутаты облсовета от ВО «Свобода» даже обратились в милицию с просьбой найти председателя ОГА , поскольку на протяжении 3 недель не могли с ним встретиться.