Черновицкий Автомайдан на пути в Киев попал в ловушку от ГАИ - оппозиция

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению активистов, провокацию организовали неизвестные при содействии буковинской Госавтоинспекции.

Читайте такжеМилиция задержала заказчиков визиток с «подписью руководства ГАИ»В пресс - службе Черновицкой облорганизации партии «УДАР» сообщили, что часть колонны во главе с координатором Черновицкого Автомайдана Алексеем Коломийцем сотрудники ГАИ «намеренно направили» на объездную дорогу через город Новоднестровск, сообщив, что перед мостом на Хмельницкую трассу произошло крупное ДТП и проезд там невозможен.«При этом сотрудники Госавтоинспекции, не спрашивая о направлении движения колонны, заверили, что автомобилистам, едущим на Киев, лучше двигаться через город Новоднестровск. Таким образом, несколько автомобилей Автомайдана попали в заранее подготовленную и спланированную ловушку. В результате на автотрассе, проходящей через лес, вдали от населенных пунктов, среди ночи три автомобиля выехали на участок дороги, рядом устланную кнопками, которые работники ГАИ применяют в случае вынужденной остановки транспортного средства», - говорится в сообщении.

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На каждом из 5 автомобилей в результате таких действий были проколоты все шины, при том, на каждой из них во время вулканизации было обнаружено по десять и более проколов, отметили в партии «УДАР».

Неизвестные организаторы провокации также задействовали титушек, которые остановились в 500 метрах от ДТП. На видео, которое распространили в сети Интернет автомайдановцы видно, как двое парней характерной внешности постоянно следят за автомобилистами. После вынужденной остановки колонны Автомайдана за несколько минут мимо проехал автомобиль ГАИ, который никак не отреагировал на включенные аварийные сигналы и просьбу остановиться.

«Было совершенно ясно, что произошла авария, ведь один из автомобилей освещал остальной колонне с противоположной стороны трассы, чтобы можно было понять причину пробития колес», - говорится в сообщении.

Лидер Черновицкого Автомайдана предполагает, что такая реакция правоохранителей вызвана пребыванием 14 февраля на Буковине общественного деятеля, активной участницы Евромайдана, журналистки Татьяны Чорновол. Также уже второй раз Черновцы посещает координатор Киевского Автомайдана.

По словам Коломийца, такая активизация оппозиции «насторожила властей, которые боятся наших активных действий и поэтому перешли к провокациям».

Коломиец также добавил, что связавшись по телефону с частью колонны Черновицкого Автомайдана, оказалось, что они проехали по основной трассе «Черновцы - Киев» через город Каменец - Подольский без помех. Следов ДТП, о которых говорили сотрудники ГАИ, направляя часть Автомайдана в объезд, обнаружено не было.