В МВД уверяют, что в СИЗО остались четыре уголовника, а не активисты Евромайдана

Как сообщают в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, сегодня некоторые СМИ со ссылкой на представителя Всеукраинского форума евромайданов сообщили о том, что четырем активистам еще и до сих пор не изменена мера пресечения на такую, которая не связана с содержанием под стражей.

Как утверждают в ведомстве, названные лица находятся под стражей по подозрению в совершении нескольких уголовных правонарушений. В частности, их действия квалифицированы по ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.187 (Разбой) и ст.189 (Вымогательство) Уголовного Кодекса Украины.

Читайте такжеВ Одессе на форуме Евромайданов заявили, что отпущены не все задержанные активистыВ декабре прошлого года злоумышленники требовали выкуп, а после освобождения заложника были задержаны. Их действия квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении.

Речь идет о похищении 22-летнего киевлянина, которое имело место в декабре прошлого года. Мать парня обратилась в милицию с заявлением о том, что двое неизвестных в масках похитили ее сына. Злоумышленники требовали за пленника выкуп в сумме двух миллионов гривен. Около месяца назад оперативники ГУБОП ликвидировали преступную группировку, задержав четырех ее участников.

Следственным управлением столичной милиции по указанным уголовными правонарушениями проводится досудебное расследование.