Янукович признался, что решает, кого из активистов выпускать

Об этом он сказал в интервью, которое было записано не позднее 13 февраля и показано в эфире телеканала "Интер" в пятницу, пишет Украинская правда.

"15 числа будет 25-ая годовщина вывода войск из Афганистана. Я сегодня утром разговаривал с председателем (Украинского Союза ветеранов Афганистана) Сергеем Червонописким. Мы обсуждали ряд вопросов, которые надо решать", - сообщил президент.

"И один из вопросов - это люди, которые были участниками этих событий на Майдане или в регионах - я не знаю. Говорят, что их четверо еще осталось. Я сегодня обратился и сказал, чтобы немедленно освободили этих людей законно", - сказал Янукович.

"Я оптимист. Я знаю, что побеждает здравый смысл. Он будет побеждать всегда во всем. Потому что будут отходить эмоции. Мы все одинаковые", - сказал он, касаясь вопроса реализации закона об амнистии участников акций протеста и прекращения противостояния в стране.

Президент отметил что судебная система, органы прокуратуры, правоохранительные и следственные органы работают над тем, чтобы выполнять данный закон.

"Идет освобождение людей. Я обращался через различные свои возможности и к митингующим, и, безусловно, к правоохранительной системе с тем, чтобы как можно скорее мы открыли путь к реализации этого закона. Как это будет реализовано, мы увидим в ближайшие дни. Но у меня есть убеждение, что победит здравый смысл", - подчеркнул Янукович.