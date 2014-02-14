Глазьев: Россия не готова спешить с инвестициями в Украину

Такое мнение в ходе сессии Московского экономического форума (МЭФ) высказал советник-посланник посольства Украины в РФ, представитель Украины в Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов, пишет ИТАР-ТАСС.

По его мнению, Украине невыгодно подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, по крайней мере, в той редакции, которая предлагалась к подписанию.

"Вопрос интеграции с теми или иными структурами не экономический, а геополитический. Выбора у Украины как такового нет. Если говорить об экономической стороне проблемы, то, по всем нашим оценкам, Украине выгодно тесное взаимодействие с Таможенным союзом и экономически выгодно было бы полное членство в ТС", - рассказал Суслов, сославшись на наличие целого ряда исследований по этой теме.

Советник президента РФ Сергей Глазьев, участвовавший в дискуссии МЭФ, отметил, что Россия рассчитывает на возвращение Украины в интеграционный процесс, однако пока не готова спешить с инвестициями в эту страну.

"Объем инвестпроектов, которые сейчас подготовлены, составляют десятки миллиардов долларов в высокотехнологичных отраслях. Но пока не будет обеспечена политическая стабильность, пока не будет понятна перспектива украинского экономического ориентирования, вкладывать большие инвестиции очень рискованно", - подчеркнул советник президента РФ.