Еще пятерых активистов Автомайдана отпустили под домашний арест
Суды в Киеве освободили из-под стражи под домашний арест пятерых активистов Автомайдана.
Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест четырем активистам Автомайдана – Богдану Сутику, Никите Горскому, Игорю Кобзарю и Дмитрию Житнему.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, во всех случаях прокуратура поддержала позицию защиты и хлопотала о смягчении меры пресечения.
Андрею Шмындюку по ходатайству прокуратуры мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест изменил Шевченковский районный суд Киева.
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Таким образом, говорится в сообщении, на сегодняшний день уже 16 активистам Автомайдана, которым было вручено сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки), мера пресечения изменена на более мягкую.
Как сообщал УНИАН, 25 января Дарницкий и Оболонский райсуды Киева арестовали на 2 месяца ряд автомайдановцев.