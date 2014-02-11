Апелляционный суд Киева освободил под домашний арест шестерых участников Автомайдана

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи под домашний арест шестерых участников Автомайдана.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области. Таким образом, суд смягчил меру пресечения участникам Автомайдана Игорю Мисяку, Дмитрию Сайдакову, Игорю Палеху, Денису Сергиенко, Андрею Лисовенко и Виктору Давидяку.

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