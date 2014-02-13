Царев: Премьер-министром может стать только человек, который разделяет программу ПР
Новым главой Кабмина может стать член команды Партии регионов или человек, который разделяет программу партии.
«Сегодня активно обсуждается вопрос переформатирования Кабинета Министров, а главное – кто может сегодня возглавить Кабмин. Первое – мы не будем поддерживать кандидатуру от оппозиции. Мы считаем, что есть два варианта по Премьер-министру: это либо член команды, либо человек, разделяющий нашу программу», – отметил зампред фракции Партии регионов Олег Царев.
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«Это, безусловно, должен быть сильный менеджер, человек, который воспринимается обществом и нашими партнерами и на Западе, и на Востоке. Нужно найти такого человека, потому как сейчас нет времени учиться, нужно решать сложные вопросы в сложившейся ситуации», – подчеркнул нардеп.
«Фракция ПР будет обращаться к Президенту Украины, чтобы он поддержал наше решение», – подытожил Олег Царев.