Царев: Премьер-министром может стать только человек, который разделяет программу ПР

«Сегодня активно обсуждается вопрос переформатирования Кабинета Министров, а главное – кто может сегодня возглавить Кабмин. Первое – мы не будем поддерживать кандидатуру от оппозиции. Мы считаем, что есть два варианта по Премьер-министру: это либо член команды, либо человек, разделяющий нашу программу», – отметил зампред фракции Партии регионов Олег Царев.

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«Это, безусловно, должен быть сильный менеджер, человек, который воспринимается обществом и нашими партнерами и на Западе, и на Востоке. Нужно найти такого человека, потому как сейчас нет времени учиться, нужно решать сложные вопросы в сложившейся ситуации», – подчеркнул нардеп.

«Фракция ПР будет обращаться к Президенту Украины, чтобы он поддержал наше решение», – подытожил Олег Царев.