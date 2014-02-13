В ПР ожидают, что Янукович подаст кандидатуру премьера на следующей неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник.

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“Есть информация, что на следующей неделе мы ожидаем консолидации и внесения Президентом кандидатуры премьера после проведения консультаций. Бесспорно, мы уже можем говорить и о том, что будут проведены определенные консультации с теми, кто будет поддерживать правительство, относительно членов правительства. Это очень важно, потому что мы должны быть как одна команда, должны услышать программу, потому что ситуация непростая, и затягивать с принятием такого решения мы не имеем права”, - сказал Олейник.

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В свою очередь, народный депутат от КПУ Александр Голуб заявил, что в случае появления кандидатуры на должность премьера его фракция будет рассматривать ее, но есть основные принципы, которым должна отвечать эта кандидатура.

В частности, сообщил Голубь, кандидат на должность премьера не может быть участником президентской гонки, также он должен быть отдален от финансово-олигархических кланов и должен иметь свою программу.