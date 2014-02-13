Янукович второй раз за два последних дня встретился с Фюле
Президент Украины Виктор Янукович встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время встречи в Киеве было продолжено обсуждение вопросов демократического и мирного урегулирования политического кризиса в Украине, перспектив конституционной реформы и оказания финансово-экономической помощи Украине со стороны Євроосюзу и международных финансовых организаций.
Читайте такжеКличко надеется, что Янукович после встречи с Фюле согласится на перезагрузку власти
Янукович подчеркнул важность восстановления атмосферы доверия между властью, оппозицией и гражданским обществом, а также неукоснительного соблюдения действующего законодательства.
Он отметил конструктивное вовлечение ЕС и Совета Европы к процессу стабилизации ситуации в Украине.
Как сообщал УНИАН, первая за два последних дня встреча Януковича и Фюле состоялась 12 февраля.