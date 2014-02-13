Янукович второй раз за два последних дня встретился с Фюле

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время встречи в Киеве было продолжено обсуждение вопросов демократического и мирного урегулирования политического кризиса в Украине, перспектив конституционной реформы и оказания финансово-экономической помощи Украине со стороны Євроосюзу и международных финансовых организаций.

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Янукович подчеркнул важность восстановления атмосферы доверия между властью, оппозицией и гражданским обществом, а также неукоснительного соблюдения действующего законодательства.

Он отметил конструктивное вовлечение ЕС и Совета Европы к процессу стабилизации ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, первая за два последних дня встреча Януковича и Фюле состоялась 12 февраля.