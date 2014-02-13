Представитель Украины в ЕЭК говорит, что власть не боится санкций Евросоюза

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Суслов сказал: "Что касается угрозы санкций по отношению к Украине или, по крайней мере, к украинской политической элите - санкций в Украине никто не боится. Если есть факты отмывания денег, вывода капиталов, полученных преступных путем, то соответствующие органы и подразделения финансовой разведки Евросоюза просто обязаны применять санкции. Здесь не может быть шантажа - будете вести себя так, то санкции не будут применены, а если будете вести себя иначе, то будут конфисковываться средства на счетах, недвижимость и другие активы", - сказал Суслов.

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Он подчеркнул, что если эти средства заработаны законным путем, то никаких санкций и шантажа по этому поводу быть не должно.

По словам Сусловам, такой подход должен применяться ко всем странам.

Как сообщал УНИАН, отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в конце ноября 2013 года стал первопричиной возникновения самых массовых за всю историю государства протестов. После жестокого разгона «беркутовцами» в ночь на 30 ноября участников мирной акции на Майдане Незалежности, на следующий день, 1 декабря, на улицы Киева вышли сотни тысяч возмущенных граждан. Эскалация конфликта произошла 19 января 2014 года, когда на ул. Грушевского в Киеве начались столкновения радикально настроенных участников акции протеста с правоохранителями. Участники столкновений, которые продолжались несколько дней, использовали «коктейли Молотова», светошумовые гранаты и оружие для стрельбы резиновыми пулями. Сотни людей были ранены, сотни – арестованы. Есть погибшие. Сейчас между протестующими и правоохранителями продолжается перемирие.

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6 февраля Европарламент на сессии в Страсбурге принял специальную резолюцию по Украине, призвав европейские институты и страны-члены ЕС начать подготовку к адресным санкциям против украинских власть предержащих, народных депутатов и бизнесменов, причастных к применению силы против демонстрантов и гибели нескольких митингующих.

В то же время, 12 февраля, Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу высказал мнение, что введение санкций против Украины со стороны Европейского Союза на нынешнем этапе может привести к отрицательному эффекту.

"Мы сейчас находимся на стадии, когда приоритетом является стабилизировать страну, избежать насилия и начать серьезный диалог между правительством и оппозицией. На этом этапе другие меры могут привести лишь к отрицательному эффекту", - сказал он.

По словам Президента ЕК, если ситуация в Украине ухудшится, и насильственные действия против протестующих будут возобновлены, он лично сказал Президенту Украины Виктору Януковичу, что в таком случае Европейский Союз не будет стоять в стороне. "Будут последствия для отношений между Украиной и Европейским Союзом", - заявил Баррозу.