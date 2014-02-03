Лукаш заявила, что закон об амнистии не касается превысивших полномочия силовиков

Об этом заявила министр юстиции Елена Лукаш во время встречи с иностранными послами.

В частности, отвечая на вопрос посла Швеции, министр сказала: «Если я правильно вас поняла, вы спрашиваете, будут ли амнистированы должностные преступления в виде превышения властных полномочий. Нет, не амнистируются».

Напомним, 29 января Верховная Рада приняла закон об амнистии в редакции нардепа от Партии регионов Юрия Мирошниченко. Закон вступил в действие 2 февраля.

Читайте такжеРыбак напоминает, что, по закону об амнистии, можно и дальше протестовать на Майдане Закон «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время проведения мирных собраний» (№4021-3) предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, подозреваемых и обвиняемых в нарушении ряда статей Уголовного кодекса. Амнистия коснется тех, кто совершил противоправные деяния в ходе массовых протестных акций, которые начались 21 ноября.

Также в документе указано, что условием выполнения нормы об амнистии является освобождение помещений областных, городских и районных администраций, а также разблокирование ул. Грушевского и других улиц и бульваров в Киеве, кроме тех, на которых проходят мирные акции протеста. Данное условие должно быть выполнено в течение 15 дней после вступления в силу документа.

В то же время, оппозиция настаивает на том, что необходимо принять другой закон об амнистии, который бы не предусматривал каких-либо уступок со стороны протестующих