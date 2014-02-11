Завтра суд решит, где рассмотрит дело адвоката журналиста «Дорожного контроля» Дзиндзи

Апелляционный суд Киева 12 февраля примет решение об определении подсудности при рассмотрении уголовного производства по обвинению адвоката журналиста «Дорожного контроля» Андрея Дзиндзи Виктора Смалия в покушении на жизнь судьи Шевченковского района столицы.

Об этом УНИАН сообщила жена и адвокат Смалия Алиса Смалий.

“Завтра в 15.00 начнется заседание апелляционного суда, который должен определить, в каком суде будут судить Виктора”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, адвокат Смалий был задержан 9 декабря 2013 г. по обвинению в покушении на жизнь судьи во время рассмотрения дела журналиста "Дорожного контроля" Дзиндзи.

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Судом Смалию избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей в Лукьяновском СИЗО.

4 февраля жена Смалия, которая выполняет функции его адвоката, Алиса Смалий сообщила, что Днепровский районный суд Киева 6 февраля начнет подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению Смалия в покушении на жизнь судьи Шевченковского райсуда столицы.

В то же время Смалий сообщила, что 4 февраля Апелляционный суд Киева отказал защите Смалия в открытии производства об изменении ему меры пресечения.