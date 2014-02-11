Булатов: Мечтаю вернуться в Украину, но сейчас это невозможно

Лидер Автомайдана Дмитрий Булатов заявляет, что не может вернуться в Украину в связи с уголовным преследованием.

Об этом он сказал в телефонном интервью BBC Украина.

На вопрос, как долго он пробудет в больнице в Вильнюсе, Булатов ответил: “Не знаю. У меня сильное сотрясение мозга, есть головные боли. Мне дают лекарства и снотворное, потому что с наступлением темноты у меня начинаются виденья, и я не могу хорошо спать. Мне пока говорят, что я выздоравливаю, но точной даты выхода из больницы не называют”.

По поводу своего возвращения в Украину, лидер Автомайдана сказал: “Не могу сейчас вернуться в Украину, ведь власть открыла в отношении меня уголовное дело и меня преследуют. Как только я узнаю, что это прекратится, сразу вернусь. Мечтаю вернуться в Украину, но сейчас это невозможно”.

Он также отметил, что хочет съездить в Германию, увидеть своего родного отца и бабушку.

“Собираюсь провести переговоры с министрами иностранных дел, возможно, президентами нескольких европейских стран. Планирую провести Автомайдан под посольствами Украины. Мои друзья сейчас это делают, и я им буду помогать. Также буду помогать работе Автомайдана в Киеве – это первоочередная задача”, - добавил Булатов.

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Как сообщал УНИАН, Булатова похитили 22 января, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как заявил сам активист, неизвестные били его, истязали, порезали ему ухо и даже распинали – у него есть проколы на руках. Он был госпитализирован в столичную частную клинику.

По факту исчезновения Булатова открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Кроме того, Булатов был объявлен в розыск, и он фигурирует в уголовном производстве по факту массовых беспорядков (ст. 294 УК) в качестве подозреваемого.

Заместитель генерального прокурора Лилия Фролова 2 февраля заявила об отсутствии каких-либо препятствий для выезда Булатова за границу. По ее словам, разрешение на его выезд предоставил Шевченковский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры.

3 февраля утром стало известно, что Булатов прибыл на лечение в Вильнюс.