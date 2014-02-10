В милиции утверждают, что Булатов купил ноутбук на деньги из пожертвований Автомайдану

В милиции заявляют, что один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов накануне своего похищения приобрел дорогой ноутбук, рассчитавшись с помощью карточки, на банковский счет которой поступали пожертвования на нужды Автомайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров.

По его словам, расследование относительно похищения Булатова продолжается, и, несмотря на то, что органы следствия не получают необходимой информации об обстоятельствах события ни от самого Булатова, ни от его друзей, знакомых, следствию удалось установить, что накануне похищения Булатов приобрел почти за 28 тыс. грн ноутбук Apple, на который позже закачал музыкальные файлы на сумму 39 долларов.

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“Сейчас выясняем, где находится это устройство и откуда на него загружалась музыка”, - сообщил Татаров.

Он напомнил, что в отношении Булатова открыто два уголовных производства, по одному из которых он является потерпевшим, а по другому - подозреваемым.

Также заместитель начальника ГСУ МВД подчеркнул, что никакой меры пресечения свободы Булатову не избирали.

По словам Татарова, соответственно, после своего возможного возвращения Булатов может быть привлечен к ответственности, но на него, как и на многих других, распространяется закон об амнистии.

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Как сообщал УНИАН, Булатова похитили 22 января, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как рассказал сам активист, неизвестные били его, истязали, порезали ему ухо и даже распинали – у него проколы на руках. Он был госпитализирован в столичную частную клинику «Борис».

По факту исчезновения Булатова открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Кроме того, Булатов был объявлен в розыск, и он фигурирует по уголовному производству по факту массовых беспорядков (ст. 294 УК) в качестве подозреваемого.

Заместитель генерального прокурора Лилия Фролова заявила 2 февраля об отсутствии каких-либо препятствий для выезда Булатова за границу. По ее словам, разрешение на его выезд предоставил Шевченковский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры.

3 февраля утром стало известно, что Булатов прибыл на лечение в Вильнюс.