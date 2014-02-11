Яценюк утверждает, что среди оппозиционеров нет разногласий по вопросу Конституции

Позиция относительно Конституции единая - диктаторские полномочия Виктора Януковича должны быть отменены и мы возвращаемся к Конституции 2004 года, заявил председатель Политсовета ВО “Батькивщина” и фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк журналистам в Штабе национального сопротивления во вторник, 11 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, по его словам, позиция относительно конституционных изменений "является и будет исключительно единой". "Это позиция не политических сил, а украинского Майдана, который высказался за то, что диктаторские полномочия Януковича должны быть отменены и мы возвращаемся к Конституции 2004 года”, - сказал депутат.

“Сейчас позиция трех оппозиционных сил одинакова - текст Конституции 2004 года”, - отметил Яценюк.

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Он подчеркнул, что механизмов возвращения к Конституции 2004 года может быть несколько: “Но любой механизм лежит в плоскости ответственности Виктора Януковича. Если это Конституционный суд, то Янукович должен обратиться в КС, - там его судьи, которые так же, как в 2010 году, обязаны принять решение и возобновить деятельность предыдущей Конституции. Если это парламент - у Януковича есть 200 с лишним голосов, и мы свои голоса все отдаем для того, чтобы одномоментно проголосовать за конституционный акт. Если это другой механизм – пусть предложат другой”.

Отвечая на уточняющий вопрос, он сказал, что "приемлем тот механизм, который возобновляет баланс власти, когда диктаторские полномочия Януковича отменяются”.

Отвечая на вопрос журналиста относительно ультиматума власти до 17 февраля освободить административные здания для того, чтобы были освобождены задержанные активисты, Яценюк напомнил, что оппозиция обратилась к генпрокурору с тем, чтобы активисты немедленно были освобождены из-под стражи: “Если вы будете действовать, как террористы, и дальше держать людей в заключении и требовать освобождения в обмен на здания и улицы – ничего не выйдет. Освободите людей из-под стражи, и тогда вы увидите реакцию людей на ваше решение о предоставлении свободы тем, кого незаконно удерживают в тюрьме”.

“Нужно сначала выпустить людей, а не быть политическими террористами, которыми является сегодняшняя власть”, - добавил Яценюк.