Новая власть и конституция вернут равновесие в Украине - Совет министров ЕС

Об этом говорится в заключении по ситуации в Украине, принятом Советом министров ЕС по иностранным делам 10 февраля, сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.

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Министры призывают все стороны воздержаться от насилия и отмежеваться от радикальных действий. Власть страны должна принять все необходимые меры для уважения и защиты основополагающих прав граждан Украины. Любые демонстрации должны проходить мирно. Следует немедленно прекратить намеренные атаки на организаторов и участников мирных протестов, а также на журналистов.

Совет ЕС продолжает призывать украинскую власть к проведению прозрачного и беспристрастного расследования всех актов насилия и привлечь виновных к ответственности. Атмосфера безнаказанности, которая сейчас царит и делает возможным проявления насилия, должна прекратиться.

Читайте такжеЕвросоюз готов к санкциям против украинских чиновников - МИД Чехии"Евросоюз призывает все стороны к поиску – через всеобъемлющий диалог – демократического решения, которое будет отвечать стремлениям украинского народа. ЕС также призывает Украину к применению международных механизмов для разрешения кризиса. Новое всеобъемлющее правительство, конституционная реформа, которая вернет равновесие сил, а также подготовка к свободным и справедливым президентским выборам – именно это способно вернуть Украину на путь реформ... ЕС остается верным своим обязательствам относительно поддержки курса реформ в Украине. На основе нового правительства Украины, которое бы осуществляло экономические и политические реформы, ЕС готов и в дальнейшем - совместно с международным сообществом и международными финансовыми институтами - осуществлять усилия для помощи Украине найти жизнеспособный выход из ее сложного экономического положения, в соответствии с четко установленными условиями. Совет ЕС приглашает Высокого представителя Европейского Союза и Европейской Комиссии продолжать свои усилия для достижения этой цели", - говорится в заключении Совета министров ЕС.

Совет министров ЕС также подтвердил свою решительную настроенность подписать Соглашение об ассоциации, которое включает в себя создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, как только Украина будет к этому готова. Совет ЕС подтверждает право всех суверенных стран принимать свои собственные решения в сфере иностранной политики - свободные от неправомерного внешнего давления. Совет ЕС убежден, что Соглашение об ассоциации не является конечной целью сотрудничества между ЕС и Украиной».