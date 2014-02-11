На Майдане в Киеве спокойно, баррикады постепенно тают

Как передает корреспондент УНИАН, возле сцены, с которой пока никто не выступает, - около 50 человек.

Ситуация спокойная, митингующие не предпринимают активных действий.

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