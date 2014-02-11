На Майдане в Киеве спокойно, баррикады постепенно тают
09:53, 11 февраля 2014Политика
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На Майдане Незалежности в Киеве, где проходит акция протеста, находится около 500 человек
Баррикады постепенно проседают
Как передает корреспондент УНИАН, возле сцены, с которой пока никто не выступает, - около 50 человек.
Ситуация спокойная, митингующие не предпринимают активных действий.
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