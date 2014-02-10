В МВД заявляют об ухудшении криминогенной ситуации в центре Киева

Как сообщает КоммерсантЪ-Украина, об этом заявляют в МВС.

По данным милиции, от действий групп неизвестных в масках и камуфляже только за минувшую неделю пострадали как минимум 14 человек, при этом 12 из них были избиты, у одного зафиксировано ножевое ранение, а еще у одного — ранение из травматического оружия. Двое из них были ограблены.

Так, в МВД утверждают, что вечером 6 февраля, когда возле станции метро "Крещатик" двое неизвестных напали на жителя Киева 1991 года рождения. Они заломили ему руки за спину и привели в здание Киевской городской государственной администрации (КГГА), где избили, отобрали паспорт, банковскую карту и 500 грн, а затем вывели из здания.

Читайте такжеВ милиции заявляют, что неизвестные с Майдана якобы избили троих человекОднако как только молодой человек оказался на улице, на него напали около десяти человек в масках и тоже избили его. Кроме того, на минувшей неделе были зафиксированы два нападения на рестораны и одно — на компьютерный клуб.

По данным МВД, большинство инцидентов произошло на майдане Незалежности, улице Крещатик и в здании КГГА. В инцидентах, произошедших за пределами указанной территории, преступления совершались лицами, "внешне экипированными как активисты самообороны Майдана".

"У нас есть обоснованные подозрения, что все эти противоправные действия совершаются членами так называемой самообороны, - рассказал источник в милиции. - Нужно учитывать, что среди этих лиц достаточно радикальных элементов, считающих, что им можно все, а также ранее судимых".

Протестующие опровергают выводы МВД.

"Это все вранье! Милиция не может убрать нас силой, поэтому и распространяет слухи. Мы все контролируем, у нас работает служба охраны. Понятно, что у нас много разных людей, бывают бытовые конфликты, но когда говорят, что кто-то кого-то и где-то бьет, то давайте конкретные факты, имена пострадавших, чтобы можно было проверить", - заявляет комендант здания КГГА Руслан Андрийко, представляющий партию "Свобода".