Колесниченко подсчитал сколько времени займет процесс федерализации Украины

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от фракции Партии регионов Вадим Колесниченко.

"Сама федерализация, – это 10-15 лет, потому что вопрос поэтапный. Сначала нужно передать полномочия, деньги, потом определить территории, сделать маленький эксперимент. За 3-4 года можно первый шаг сделать", - сказал регионал.

Колесниченко также отметил, что является сторонником федерализации Украины.

"Мы должны децентрализовать бюджеты, децентрализовать властные полномочия и отдать их на места. Мы должны обеспечить социальные и политические лифты для новых региональных политических элит, чтобы власть была максимально близка к населению, и, таким образом, мы устраняем главные коррупционные составляющие, которые связаны с тем, что все деньги в Киеве. И, наконец, главное, мы понизим ценность президентских полномочий, либо полномочий депутата Верховной Рады Украины. Не будет смысла проливать кровь, потому что большая часть власти и денег будет на местах", - отметил депутат.