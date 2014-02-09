Автомайдан приехал к и. о. министра финансов Колобова с пустыми ведрами

19:25, 09 февраля 2014
Политика
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Активисты Автомайдана приехали в дом и.о. министра финансов Юрия Колобова с призывом "Не кради".

Фото : Украинская правда

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

После того, как машины участников акции в конце смогли выехать из Киева, Автомайдан прибыл в с.Романкив на Киевщине до дома, где, по данным активистов, живет Колобов.

Фото : Украинская правда

По данным журналиста, соседи подтвердили, что в доме живет именно Колобов.

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Дом оказался небольшим, но по данным участников акции, "где строится больше".

Активисты привезли Колобову пустые ведра в знак того, что происходит с бюджетом Украины.

Также под забором имении оставили надпись "Не кради".

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