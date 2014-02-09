Автомайдан приехал к и. о. министра финансов Колобова с пустыми ведрами
19:25, 09 февраля 2014Политика
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Активисты Автомайдана приехали в дом и.о. министра финансов Юрия Колобова с призывом "Не кради".
Фото : Украинская правда
Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.
После того, как машины участников акции в конце смогли выехать из Киева, Автомайдан прибыл в с.Романкив на Киевщине до дома, где, по данным активистов, живет Колобов.
Фото : Украинская правда
По данным журналиста, соседи подтвердили, что в доме живет именно Колобов.
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Дом оказался небольшим, но по данным участников акции, "где строится больше".
Активисты привезли Колобову пустые ведра в знак того, что происходит с бюджетом Украины.
Также под забором имении оставили надпись "Не кради".
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