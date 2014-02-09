Участникам Автомайдана переквалифицируют дела с "хулиганства" на "массовые беспорядки" - депутат
По словам Юрий Деревянко, прокуратура начала переквалифицировать дела против участников Автомайдана
Прокуратура начала переквалифицировать дела против участников Автомайдана из 296 статьи УК Украины (хулиганство) на 294 статью УК (массовые беспорядки).
Об этом сообщил депутат Юрий Деревянко на своей странице в Facebook.
"Прокуратура руками следователей начала переквалифицировать дела против автомайдановцев из 296 статьи УК Украины (хулиганство, наказание от 2 до 6 лет лишения свободы) на 294 статью УК (массовые беспорядки, наказание от 8 до 15 лет лишения свободы), - пишет депутат. - Ко мне только что обратился отец Горского Никиты Андреевича и сообщил о том, что следователь вызвал его адвоката чтобы осуществить следственные действия и вручить подозрение по статье 294 УК Украины".
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Деревянко объясняет действия следствия нежеланием отпустить активистов под домашний арест.
"Это делается для того, чтобы суды не имели оснований выпускать задержанных из тюрьмы под домашний арест , так как новая статья предусматривает более строгое наказание", - написал Деревянко.