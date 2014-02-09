Участникам Автомайдана переквалифицируют дела с "хулиганства" на "массовые беспорядки" - депутат

Прокуратура начала переквалифицировать дела против участников Автомайдана из 296 статьи УК Украины (хулиганство) на 294 статью УК (массовые беспорядки).

Об этом сообщил депутат Юрий Деревянко на своей странице в Facebook.

"Прокуратура руками следователей начала переквалифицировать дела против автомайдановцев из 296 статьи УК Украины (хулиганство, наказание от 2 до 6 лет лишения свободы) на 294 статью УК (массовые беспорядки, наказание от 8 до 15 лет лишения свободы), - пишет депутат. - Ко мне только что обратился отец Горского Никиты Андреевича и сообщил о том, что следователь вызвал его адвоката чтобы осуществить следственные действия и вручить подозрение по статье 294 УК Украины".

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Деревянко объясняет действия следствия нежеланием отпустить активистов под домашний арест.

"Это делается для того, чтобы суды не имели оснований выпускать задержанных из тюрьмы под домашний арест , так как новая статья предусматривает более строгое наказание", - написал Деревянко.