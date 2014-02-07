Комендант Майдана рассказал подробности взрыва в Доме профсоюзов

Самооборона Майдана называет диверсией власти взрыв в Доме профсоюзов 6 февраля, в результате которого пострадали два человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Штабе национального сопротивления в Доме профсоюзов заявил народный депутат от «Батькивщины», комендант Майдана Андрей Парубий.

Парубий отметил, что вчера двое ребят с Майдана стали «жертвами диверсии». По его словам, вчера одному из ребят из Самообороны передали предмет для того, чтобы он его передал в штаб.

«Этот предмет был похож внешне на блок сигарет, когда он распаковал этот предмет – это напоминало кубинскую сигару, но несколько более грубую, и когда решили проверить, что это за предмет – начали его раскручивать – он взорвался», - сказал комендант.

«Сегодня можно утверждать, что это была передача извне, передача для штаба, что это была диверсия», - добавил он.

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По словам Парубия, похожий предмет был найден в Украинском доме, где также разместились митингующие.

Он назвал эти случаи «диверсионной атакой на Майдан, которую, вне сомнений, организовывает действующая власть и спецподразделения».

Именно поэтому, отметил Парубий, Самооборона не пропускает на места инцидентов милиционеров.

«Нас спрашивают, почему мы не пускаем милицию? Мы отвечаем, что у нас есть большое подозрение, что они и организовывают все это», - сказал комендант.

Он призвал протестующих не приносить на территорию Майдана неизвестные предметы, особенно упакованные, что не позволяет их идентифицировать.

Комментируя по просьбе журналистов заявление министра внутренних дел Виталия Захарченко о том, что вчерашние взрывы могут свидетельствуют о подготовке терактов, Парубий допустил, что министр что-то знает.

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«Ему точно виднее, а наша задача - защищаться!», - заметил он.

Заместитель Парубия Андрей Левус заметил, что Самооборона Майдана проводит собственное расследование инцидента, и первые результаты, по его словам, подтверждают версию «террористического акта против Самообороны и Майдана в целом».

Как сообщал УНИАН, по данным активистов Майдана, 6 февраля около 9.30 произошел взрыв в Доме профсоюзов. Взорвалась коробка с якобы лекарствами, пострадали двое мужчин. У одного оторвало кисть руки, у второго травмирован глаз.

В Управлении связей с общественностью МВД сообщили, что милиция не может объективно разобраться в деле, поскольку ее не пустили в Дом профсоюзов.