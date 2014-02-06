СМИ опубликовали видео из Дома профсоюзов после мощного взрыва

Журналистам показали комнату Дома профсоюзов, в которой произошел взрыв. Как известно, пакет с взрывчаткой пронесли в комнату под видом лекарств.

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На кадрах отчетливо видно, какую огромную дыру образовал взрыв на столе. Она совершенно сквозная и заканчивается на полу. Следы взрыва также заметно и на потолке.

В то же время, в Доме профсоюзов не хотят пускать следственную группу из-за недоверия к ним. Поэтому, расследовать этот случай евромайдановцы собираются своими силами.

Читайте такжеВ Доме профсоюзов взорвалась коробка с лекарствамиКак сообщал УНИАН, инцидент произошел в среду, 6 февраля, на 5 этаже Дома профсоюзов. Неизвестные принесли в комнату пакет с надписью "лекарства". Взрыв раздался, когда пакет пытались открыть.

В результате этого пострадали двое ребят. Одному из них пришлось ампутировать кисть левой руки, но, вместе с тем, медикам удалось спасти ему пострадавший глаз. Другого активиста, по данным милиции, доставили в больницу с ожогом глаз.