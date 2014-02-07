В Житомире хотят провести референдум по вопросу сноса памятника Ленину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дебой заявил в ответ на выступление депутата горсовета от КПУ Зинаиды Стрякиной, которая сообщила об акции протеста у стен горсовета, на которой люди выступают за принятие бюджета, а также против сноса в Житомире памятника Ленину и переименования улиц.

"Поскольку этот вопрос является проблемным для Житомира, я предлагаю провести городской референдум по этому вопросу", - сказал Дебой.

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В свою очередь Стрякина рассказала сессии, что "с инициативой снести памятник Ленину в Житомире выступила группа учителей и интеллигенции Житомира".

Против проведения такого референдума на сессии выступил депутат от ВО "Свобода" Сергей Онищук.

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Окончательно определиться по этому вопросу депутаты планируют позже.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире около 100 сторонников КПУ пикетируют сессию Житомирского городского совета с требованием принять бюджет города на текущий год.