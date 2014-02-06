Депутат от «Батькивщины» просит передать на поруки подозреваемых в деле Чорновол

Копию обращения от 05.02.2014 №05/214 нардеп опубликовал на своей странице в Facebook, передает издание «Закон и Бизнес».

Полочанинов также прокомментировал свои намерения:«Пообщавшись с друзьями и знакомыми Андрея, с адвокатом и взвесив все «за» и «против» решил выступить исходя из своих убеждений о справедливости. Имеет Насиковский отношение к этому преступлению, должно разобраться следствие и если будет доказана его вина - он ответит по закону. Но Андрей точно не был на месте преступления и не участвовал в нападении на Чорновил. Если мое обращение сможет помочь - пусть будет на свободе, а прав я или нет в своем поступке - покажет время», - написал он.

Читайте такжеЖурналистку Татьяну Чорновил избили из хулиганских побуждений - ГПУНапомним, в ночь на 25 декабря 2013 года на бориспольской трассе избили общественную активистку и экс-кандидата в народные депутаты Чорновол.

По факту избиения Чорновол следственным отделом Бориспольского горотдела милиции возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Впоследствии оно было переквалифицировано на нанесение тяжких телесных повреждений.

27 декабря суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем подозреваемым, в том числе и Насиковскому, к которому в ночь совершения преступления приехал другой подозреваемый по делу Сергей Котенко.