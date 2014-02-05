Рыбак открыл утреннее заседание Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, пленарное заседание началось с минуты молчания по погибшим в результате столкновения автобуса и поезда в Сумской области.

Читайте такжеЗадержан водитель маршрутки, которая попала в жуткое ДТП на Сумщине

Как сообщал УНИАН, авария произошла во вторник, 4 февраля, приблизительно в 15.30 на железнодорожном переезде вблизи сел Беланы и Выры Белопольского района: пассажирский поезд «Харьков - Ворожба» сбил маршрутный микроавтобус. По предварительной информации, поезд протащил маршрутку по железнодорожному полотну около 300 метров. По уточненным данным, в микроавтобусе находились водитель и 18 пассажиров.

В результате аварии погибли 12 человек, в том числе один ребенок. Еще 6 пострадавших, в том числе 1 ребенок, находятся в больнице. Все они – пассажиры маршрутного автобуса. По данному факту линейным отделом милиции на станции Сумы в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – «нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких человек», и начато досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляет Сумская прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере. Ведется досудебное следствие. Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

В Сумской области 5 февраля объявлено днем скорби по погибшим.