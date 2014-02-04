МВД проверяет информацию о том, что к убийству активиста из Беларуси причастна женщина

Следователи отрабатывают информацию, что к убийствам на ул. Грушевского в Киеве причастна женщина.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В милиции отметили, что в СМИ появляются сообщения о том, что лица, являющиеся якобы свидетелями гибели нескольких участников Евромайдана, рассказали об этом журналистам нескольких средств массовой информации.

«Так, согласно последним данным, обнародованным в СМИ, убийство гражданина Жизневского могла совершить неизвестная женщина», - написали в УСО МВД и в очередной раз подчеркнули, что «все попытки работников следственных подразделений МВД пообщаться с возможными свидетелями преступлений результатов не дают».

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В милиции напомнили, что «вчерашняя попытка следователей пообщаться с гражданином по имени Тарас Кобялко завершилась тем, что «охранники» Украинского дома заявили милиционерам: такого человека в помещении здания нет».

МВД Украины еще раз обращается к возможным свидетелям или очевидцам преступлений, имевших место на улице Грушевского, с призывом предоставить любую информацию, способствующую раскрытию этих преступлений.

*** ТСН.Тиждень провела собственное расследование загадочных убийств на ул. Грушевского. Понимая, что работать на территории митингующих милиции сейчас практически невозможно, журналисты сами отправились на поиски свидетелей стрельбы. Найти тех, с кем в момент выстрелов был рядом Сергей Нигоян и Роман Сеник, корреспондентам еще не удалось. А вот свидетеля убийства белоруса Михаила Жизневского они нашли. Сообщается, что Жизневский «получил пулю на виду у своего друга Тараса Кобялко. Журналисты отыскали его в Украинском доме. По его словам, Жизневский с деревянным щитом во время отступления спецназовцев и наступления митингующих стал возле автобуса, чтобы закрыть дыру, чтобы оттуда не стреляли. Деревянный щит хорошо защищал от резиновых пуль. Но вдруг Михаил оказался на мостовой улицы Грушевского с металлической пулей в сердце. Кобялко говорит, что его друг упал на спину в направлении Украинского дома. На щите, которым он защищался, есть достаточно большая дыра. Кобялко убежден, что пуля летела со стороны силовиков. «Я уверен, что это они. Они просто испугались, что мужественные парни идут без ничего», - сказал он».

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Щит журналистам не показали, уверив, что он уехал вместе с телом Жизневского в Беларусь. Но то, что в нем дыра - это еще одно доказательство, пуля летела не из тыла. Если верить свидетельствам Игоря Илькина, который пытался реанимировать Жизневского, то выстрел был сделан из сектора, где никого, кроме спецназовцев, быть не могло.

«В милиции убеждают, что заряды, которыми нанесены телесные травмы Жизневскому, органами внутренних дел не используются и на вооружении не находятся. В настоящее время речь идет о том, что предварительно Жизневского и Сеника убили пули 12 калибра. Винтовка Форт 500 Т используется спецназовцами на Грушевского и имеет именно 12 калибр. А еще в нее можно запросто зарядить металлическую картечь, из которой был убит и Нигоян», говорится в сюжете ТСН.Тыждень от 2 февраля.