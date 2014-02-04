Янукович встретится с Путиным в Сочи

17:37, 04 февраля 2014
Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что 7 февраля планируется встреча Виктора Януковича и Владимира Путина

Путин и Янукович увидятся в Сочи

На 7 февраля намечена встреча Президентов Украины Виктора Януковича и РФ Владимира Путина в рамках открытия Олимпийских игр в Сочи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

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Он подчеркнул: «Я считаю, что это совершенно нормальное действие». При этом Ефремов добавил, что Президент Украины встречается с представителями Европы.

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