Янукович встретится с Путиным в Сочи
17:37, 04 февраля 2014Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что 7 февраля планируется встреча Виктора Януковича и Владимира Путина
Путин и Янукович увидятся в Сочи
На 7 февраля намечена встреча Президентов Украины Виктора Януковича и РФ Владимира Путина в рамках открытия Олимпийских игр в Сочи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.
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Он подчеркнул: «Я считаю, что это совершенно нормальное действие». При этом Ефремов добавил, что Президент Украины встречается с представителями Европы.
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