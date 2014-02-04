СМИ: Тимошенко требует не возвращаться к Конституции 2004 года
По информации СМИ, Юлия Тимошенко требует от оппозиции отказаться от идеи возвращения Конституции образца 2004 года
Экс-премьер ЮлияТимошенко требует от фракции "Батькивщина" отказаться от возвращения Конституции 2004 года.
Соответствующее письмо прочитал на заседании фракции защитник экс-премьера Сергей Власенко, сообщают источники "Украинской правды".
Также Тимошенко требует выйти из всех переговоров с Виктором Януковичем и не соглашаться на любые конфигурации правительства с участием оппозиции.
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По данным источника, Тимошенко просила не рассказывать о сути письма прессе.
Такую же информацию распространил внефракционный депутат Виктор Балога.
По его информации, Тимошенко просит готовиться к досрочным выборам президента.
Как известно, оппозиция внесла в парламент Конституционный акт, которым предусматривается возврат страны к Конституции 2004 года.
В поддержку этой идеи высказывались все оппозиционные фракции, часть внефракционных и, по словам Кличко, часть регионалов.