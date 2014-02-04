Гриценко подтвердил, что квартиру его сына собираются обыскать

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Захарченко-wanted никак не успокоится. Теперь он хочет обыскать квартиру сына. Алексей через адвоката предупредил заранее: welcome, но без подметных наркотиков или оружия)", - заявил он.

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По словам адвоката Гриценко-младшего, он уже месяц не живет в той квартире, которую хотят обыскать правоохранители. Она опечатана в данный момент.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Украинскую правду, суд выдал ордер на обыск квартиры одного из организаторов Автомайдану Алексея Гриценко.

Разрешение на обыск датировано 31 января, но ордер еще не предъявлен.

Гриценко-младший объявлен в розыск по подозрению в организации массовых беспорядков (статья 294 ч. 2 Уголовного кодекса).

Суд дал разрешение на его задержание с целью привода в суд.