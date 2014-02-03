Кубив назвал задержанных с оружием активистов "титушками" МВД

Об этом сегодня в пресс-центре Штаба национального сопротивления заявил комендант Дома профсоюзов, народный депутат от «Батькивщины» Степан Кубив.

«Если они сами спровоцировали, прислали «титушек» сюда и сами дали своему "титушку" оружие, - то это для них свойственно», - отметил Кубив.

Читайте такжеПодозреваемый в поджоге автомобилей в Киеве рассказал, от кого получил заданиеОн подчеркнул, что "власть такими сюжетами хочет расколоть Восток и Запад Украины".

«Сотни людей контролируют ситуацию на Майдане», - пояснил комендант.

Как сообщалось, сегодня в МВД заявили, что милиция задержала двух активистов с Майдана с оружием - самодельным огнестрельным устройством и пистолетом.

"У мужчин изъяли самодельное огнестрельное устройство и пистолет с травматическими патронами. По словам задержанных, оружие они получили на Майдане Незалежности", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.