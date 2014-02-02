Автомайдан в Вене пикетировал особняк семьи Азарова

В Вене местныйАвтомайдан пикетировал в воскресенье особняк, который, по данным митингующих, принадлежит семье бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. После этого автомайдановцы отправились в посольство Украины в Австрии, сообщает Радио Свобода.

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Как сообщили Радио Свобода участники акции, в автопробеге приняли участие около 35 авто. Митингующими были не только украинцы, которые живут в Австрии, а также экипажи из Польши, Словакии и Италии.

Ранее на этой неделе некоторые австрийские СМИ сообщили, что якобы Николай Азаров после того, как президент принял его отставку с должности премьера, выехал в Австрию. Оппозиция уже обратилась в СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть это сообщение.