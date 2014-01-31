Кожара и Сикорский обсудили внутриполитическую ситуацию в Украине



Об этом сообщает департамент информационной политики МИД Украины.

Во время встречи в рамках визита Кожары в Германию для участия в работе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности министры подтвердили стратегический характер сотрудничества между двумя государствами.

«Особое внимание во время встречи было уделено внутриполитической ситуации на Украине», – говорится в сообщении МИД Украины.

Кроме того Кожара также встретился с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.