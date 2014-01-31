Кожара и Сикорский обсудили внутриполитическую ситуацию в Украине
22:05, 31 января 2014Политика
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Леонид Кожара во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Польши Радославом Сикорским обсудил с ним внутриполитическую ситуацию в стране.
Кожара и Сикорский обсудили внутриполитическую ситуацию в Украине
Об этом сообщает департамент информационной политики МИД Украины.
Во время встречи в рамках визита Кожары в Германию для участия в работе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности министры подтвердили стратегический характер сотрудничества между двумя государствами.
«Особое внимание во время встречи было уделено внутриполитической ситуации на Украине», – говорится в сообщении МИД Украины.
Кроме того Кожара также встретился с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.
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