Следствие рассматривает две версии похищения Булатова - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров.

Он отметил, что Булатова могли похитить для получения денежных средств. Кроме этого, рассматривается версия инсценировки похищения с целью совершения провокаций, которые бы вызвали в обществе негативное восприятие.

Он от имени МВД еще раз выразил возмущение по поводу того, что после обнаружения Булатова к нему сразу же не были вызваны сотрудники милиции, которые могли непосредственно на месте провести первоочередные следственно-оперативные действия.

Кроме того, Татаров назвал странным то факт, что после открытия уголовного производства по факту исчезновения человека друзья Булатова, его знакомые, коллеги, а также политики не желали идти на контакт с правоохранителями.

Также Татаров отметил, что милиции не удалось опросить непосредственно Булатова, а удалось только взять показания от врачей клиники «Борис» и лиц, находившихся с Булатовым.

Вместе с тем, Татаров назвал странным совпадением тот факт, что сразу после обнаружения Булатова был обнаружен и его автомобиль.

«Преступление мы, безусловно, раскроем, и одна из версий, которые у нас есть, подтвердится», - заверил Татаров.

Отвечая на вопрос, рассматривается версия о возможной причастности к похищению Булатова представителей харьковского бойцовского клуба «Оплот», Татаров сказал: «Эту информацию изучим».

Как сообщал УНИАН, 23 января активисты Автомайдана сообщили об исчезновении Булатова. По их словам, в последний раз на связь Булатов выходил вечером 22 января. В последнее время Булатов скрывался, однако выходил на связь.

Позже в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве сообщили, что жена Булатова через своего адвоката написала в милицию заявление об исчезновении мужа.

Булатова нашли 30 января в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области. Сейчас он находится в столичной клинике «Борис». По словам друзей Булатова, неизвестные злоумышленники неделю пытали автомайдановца, не давали ему пищу и пытались узнать, кто финансирует Автомайдан.