В Тернополе снегом заблокировали вход в окружной админсуд

В Тернополе неизвестные заблокировали вход в Тернопольский окружной административный суд, высыпав перед входом несколько грузовиков снега.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, вход в Тернопольский окружной административный суд на ул. Кн. Острожского неизвестные заблокировали ночью.

«В дежурную часть горотдела поступило сообщение о том, что около трех часов ночи высыпали перед входом к админсуду несколько машин снега. Снежная лавина заблокировала вход в государственное здание, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти», – сообщили в милиции.

Читайте такжеВ захваченном здании Тернопольской ОГА ночью за порядком следят милиционеры и депутаты облсовета

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 341 ч.2. Уголовного кодекса Украины. Возбуждено уголовное производство.

Как сообщили вчера в Штабе национального сопротивления, сегодня суд должен был рассматривать ходатайство прокуратуры относительно отмены решений областного совета от 25 января.

Как сообщал УНИАН, 26 января Тернопольский окружной административный суд по иску прокуратуры Тернопольской области приостановил действие опубликованных решений Тернопольского облсовета, принятых на сессии 25 января.

Также суд запретил председателю Тернопольского областного совета подписывать и обнародовать другие решения, принятые на сессии Тернопольского областного совета от 25 января.

25 января Тернопольский областной совет признал Народную раду Украины, отозвал делегированные облгосадминистрации полномочия, создал облисполком и Отряд народной самообороны.

В то же время председатель Тернопольского облсовета Василий Хоминец, несмотря на решение суда, подписал все решения, объяснив это тем, что на момент подписания ему не поступали никакие постановления суда.