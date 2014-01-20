В Сумах неизвестные ночью заблокировали двери офисов ПР и КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение об этом, а также соответствующие фотоснимки поступили по электронным адресам местных журналистов с неизвестного адреса.

На фото видно, что ручки входных дверей офисов обкома КПУ, а также областной и городской организаций ПР заблокированы цепями с навесными замками.

В тексте анонимного письма, которое сопровождает фото, сказано: «Считаем, что названные партии подлежат немедленному закрытию и запрещению, поскольку именно голосами регионалов и коммунистов был принят закон, который существенно ограничивает гражданские права в Украине. В соответствии с Конституцией Украины права гражданина не могут быть сужены. После восстановления конституционного строя лица, причастные к узурпации власти, будут наказаны в соответствии с законом. Призываем тех членов Партии регионов и КПУ, у которых осталась совесть, немедленно публично выйти из партии. Только искреннее раскаяние за участие в этих преступных организациях будет единственной причиной для помилования».

Пресс-секретарь облорганизации ПР Марина Вакулишина подтвердила корреспонденту УНИАН факт блокирования дверей офиса. Однако, по ее словам, однопартийцы не будут подавать никаких заявлений по этому поводу в милицию. Теперь все препятствия для попадания в здания сняты, и офисы ПР в Сумах работают в обычном режиме, сообщила Вакулишина.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде Украины народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения приняли ряд законов, которые притесняют права граждан и увеличивают для власти возможность наказывать участников акций протеста и других несогласных с действиями власти. 17 января Президент Украины Виктор Янукович подписал принятые парламентом законы.