Ющенко поздравил Саакашвили с победой на досрочных выборах Президента Грузии
13:52, 08 января 2008Политика
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Саакашвили пригласил Ющенко на инаугурацию
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Михаила СААКАШВИЛИ с победой на досрочных выборах главы Республики Грузия, которые состоялись 5 января.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в ходе телефонного разговора В.ЮЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ также обсудили перспективы развития двусторонних отношений Украины и Грузии.
М.СААКАШВИЛИ пригласил В.ЮЩЕНКО принять участие в торжественной церемонии инаугурации Президента Грузии.
Как сообщал УНИАН, после обработки данных с 3070 из 3512 избирательных участков (87,4%) на выборах в Грузии лидирует нынешний Президент М.СААКАШВИЛИ, который получает 52,1% голосов. Таким образом, он может стать главой государства уже после первого тура.
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