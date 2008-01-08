Ющенко поздравил Саакашвили с победой на досрочных выборах Президента Грузии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Михаила СААКАШВИЛИ с победой на досрочных выборах главы Республики Грузия, которые состоялись 5 января.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в ходе телефонного разговора В.ЮЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ также обсудили перспективы развития двусторонних отношений Украины и Грузии.

М.СААКАШВИЛИ пригласил В.ЮЩЕНКО принять участие в торжественной церемонии инаугурации Президента Грузии.

Как сообщал УНИАН, после обработки данных с 3070 из 3512 избирательных участков (87,4%) на выборах в Грузии лидирует нынешний Президент М.СААКАШВИЛИ, который получает 52,1% голосов. Таким образом, он может стать главой государства уже после первого тура.