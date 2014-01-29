В Киеве более тысячи человек почтили память Героев Крут

Более тысячи человек собрались сегодня на Аскольдовой могиле в Киеве, чтобы почтить память Героев Крут.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

Память погибших почтили и народные депутаты, члены трех оппозиционных фракций.

Состоялся молебен по погибшим в трагедии под Крутами.

После возложения цветов и панихиды народный депутат Николай Томенко выступил перед присутствующими и сказал о том, что Герои Крут своим подвигом превратили многих людей в украинцев. «Собственно, и руководитель Украинской народной республики Михаил Грушевский до трагедии под Крутами и наступления на Киев не до конца был убежден в необходимости независимой, свободной Украины. Уже после этих событий он стал убежденным самостийником. И не только Грушевского, но и многих других политиков времен Украинского государства 1917-1920 гг. Герои Крут сделали патриотами и украинцами. Они делали патриотами и украинцами всех тех, кто не верил, что украинское государство может появиться и в последующий период. И сегодня они вдохновляют всех нас и молодых людей, которые почти через 100 лет борются за свободу и независимость Украины, как это было в 1918 году», - сказал Томенко, которого цитирует пресс-служба депутата.

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Но трагичность нынешнего момента, отметил политик, заключается в том, что если молодые люди в 1918 году отстаивали свободу и независимость Украины в борьбе с российскими войсками Муравьёва, то сегодня они отстаивают свою свободу и независимость в борьбе с формальной украинской властью и формальной украинской милицией. «Это – недопустимая вещь, и мы должны сделать все, чтобы в украинском государстве была украинская власть и украинская милиция, которая бы защищала свободу и независимость, а не боролась с людьми, которые их отстаивают», - подчеркнул Томенко.

Также он сказал, что было бы символично и правильно сегодня добиться принятия в Верховной Раде законопроекта об амнистии для того, чтобы участники протестов, среди которых большинство молодые люди, которые сегодня задержаны в СИЗО или изоляторах временного содержания, вышли на свободу. «Это было бы актом и историческим, и справедливым, что именно в сегодняшний день мы вернули на свободу тех людей, которые борются за свободу Украины», - сказал Томенко.

Справка УНИАН. Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты под одноименным поселком в 130 км на северо-восток от Киева. Этот бой между 4-тысячной большевистской армией Михаила Муравьёва и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который в целом насчитывал около 400 человек, продолжался 5 часов. 27 юношей попали после боя в плен к большевикам и были казнены.

В марте 1918 года, после подписания большевиками Брестского мирного соглашения и возвращения правительства УНР в Киев, по решению Центрального Совета от 19 марта 1918 года было решено торжественно перезахоронить погибших студентов на Аскольдовой могиле в Киеве. На церемонии выступил Михаил Грушевский, который назвал этот поступок киевской молодежи героическим.

В начале 2012 года на месте деревянного креста на Аскольдовой могиле был установлен памятник: изготовленный из камня казацкий крест, в центре которого высечен тризуб, под которым цитата из Евангелия:- «Наибольшая любовь - жизнь положить за друзей».