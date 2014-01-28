Эштон планирует встретиться с Януковичем и лидерами оппозиции - пресс-секретарь

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Эштон Майю Косьянчич.

Как отмечается, Эштон вылетела в Киев во вторник вечером. Она отправилась в Украину для переговоров в рамках содействия урегулированию ситуации в стране, которое осуществляет ЕС. В понедельник и во вторник Украину посетил еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле.

"Кэтрин Эштон в рамках визита встретится с Януковичем и лидерами оппозиции, встречи намечены на завтра (в среду)", - сказала Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, на улице Грушевского в центре Киева с 19 января начались столкновения между активистами и правоохранителями. Сотни людей ранены, есть погибшие. Потом протесты распространились и в регионы. Сотни участников акций протеста в Киеве и регионах арестованы.

Ранее планировалось, что Эштон приедет в Киев 30-31 января.

Однако 27 января Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности заявила о обеспокоенность в связи с сообщениями о возможном введении чрезвычайного положения в Украине, которое, по ее мнению, не принесет пользы ни одной из сторон политического противостояния в Украине.

"Это спровоцировало бы дальнейший виток напряжения, который не пошел бы на пользу никому. Я также призываю лидеров оппозиции дистанцироваться от тех, кто прибегает к насилию», - добавила Эштон.