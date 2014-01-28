Если к власти придет оппозиция, условия по кредиту и цене на газ останутся прежними - Путин

Правительство России не намерено пересматривать договоренности с Украиной о предоставлении ей кредита и цены на газ, если к власти в Украине придет оппозиция.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции после саммита Россия- Евросоюз, который состоялся сегодня в Брюсселе.

Читайте такжеПутин предложил ЕС подумать о создании ЗСТ с Евразийским экономическим союзом«Будем ли мы пересматривать наши договоренности по кредиту и по энергетике, если к власти (в Украине) придет оппозиция? Не будем. Для нас не важно. Мы же вели конструктивный диалог с правительством Украины, когда это правительство возглавляла Юлия Тимошенко», - сказав российский Президент.

Он отметил, что для РФ важна кредитоспособность Украины.

Читайте такжеГазпром подтвердил подписание допсоглашения с Нафтогазом о снижении цены на газ«И мы хотим быть уверенными, что эти деньги вернутся», - подчеркнул Путин.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года в Москве в ходе заседания Украинско-российской Межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

Сегодня, 28 января, Президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Украины Николая Азарова и всего состава правительства.