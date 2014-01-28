В Днепропетровске поддерживающие Майдан бизнесмены жалуются на информационные атаки

Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал журналист, общественный деятель, бизнесмен Борис Филатов.

Так, в частности, информация в постах, опубликованных на странице в ФБ Бориса Филатова, была выдернута из контекста, перекручена, а затем опубликована якобы от его имени, но уже несла в себе совершенно другой смысл.

Читайте такжеВ Днепропетровске за ночь суд арестовал 15 активистов«Неизвестные лица публикуют от моего имени клеветнические заявления и опровержения, к которым я не имею никакого отношения. Неустановленные подонки выдергивают из контекста моего аккаунта в "Фейсбук" цитаты и специально интерпретируют их с целью моей дискредитации», - написал на своей странице в соцсети общественный деятель Борис Филатов.

Читайте такжеВ беспорядках в Днепропетровске обвиняют ВилкулаОбщественный деятель Борис Филатов также опроверг распространенную информацию о том, что имеет отношение к Евромайдану в Днепропетровске: «Да, я поддерживаю душой и сердцем людей, стоящих на Евромайдане и считаю, что отсутствие политического диалога в стране может привезти к человеческим жертвам и гражданской войне. Да, я не одобряю и не понимаю поведения властей Днепропетровской области, чьи недавние действия привели к новому витку эскалации конфликта. Да, я готов помогать морально и финансово пострадавшим людям. Но я официально заявляю, что не являюсь лидером днепропетровского Евромайдана. В день захвата ОДА я находился в Житомирской области в присутствии сотни свидетелей и возможные попытки приписать мне насильственные действия являются специально спланированной провокацией».

Напомним, ранее Борис Филатов сообщил на своей странице в социальной сети о том, что решил полностью оплатить лечение в Германии парню, которому гранатой оторвало кисть во время столкновений на ул. Грушевского. Кроме того, бизнесмены города Днепропетровска объявили гражданскую инициативу о помощи и реабилитации всем изувеченным на улице Грушевского.