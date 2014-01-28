На Институтской митингующие строят деревянную сторожевую башню

Как передает корреспондент УНИАН, строительство ведется профессионально.

В качестве материалов для башни используются деревянные брусья. Сама башня, судя по замыслу, будет высотой свыше 5 метров и шириной на верхней площадке площадью более одного квадратного метра.

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